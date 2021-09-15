Мурманск, 15 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 142 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. На лечении находятся 14 338 пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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Лидерство по приросту заболевших удерживает областной центр — за минувшие сутки ковид подтвердился у 49 его жителей. Высокий уровень заболеваемости сохраняется в Кандалакшском районе и Мончегорске.

Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 70 320 человек, 1958 из них скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 18 841 случай COVID-19.