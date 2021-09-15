Монреаль, Канада, 15 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Статус каннабиса, который является запрещённым препаратом, может пересмотреть Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом 15 сентября сообщает Reuters.

Нет марихуане

Отмечается, что каннабис будет под запретом как минимум до 2022 года включительно, после чего его статус может измениться. Как отмечает издание, если запрет будет снят, то спортсмены смогут употреблять марихуану.

Последним громким инцидентом с марихуаной стала дисквалификация американской легкоатлетки Ша'Карри Ричардсон. Из-за этого она пропустила Олимпиаду в Токио, на которой считалась фавориткой в беге на 100 и на 200 метров. В конце августа она вернулась в спорт, отбыв 30-дневную дисквалификацию.

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