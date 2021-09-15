Оренбург, 15 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Оренбурге отремонтирована канатная дорога через реку Урал. Сооружение готово к эксплуатации, заявили в пресс-службе городской администрации.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Канатная дорога через Урал в Оренбурге

На ремонт ушло около 13 млн рублей. Несмотря на заявление готовности канатки к эксплуатации, дорога до сих пор не работает.

Как пояснили чиновники, решено не передавать объект оператору. Эксплуатировать и обслуживать его будет МУП «МИФ», которое осуществляло ремонт. Планируется, что доход, получаемый от работы канатной дороги, будет использоваться на ее содержание и обслуживание.

Срок введения в эксплуатацию канатной дороги зависит от нескольких факторов. Во-первых, необходимы квалифицированные специалисты. Во — вторых, еще не утверждены тарифы на перевозки пассажиров. Документация готовится и будет рассмотрена на заседании горсовета.

«Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию дороги, должен иметь три года стажа работы на канатной дороге. В случае если мы найдем такого специалиста, то запустим канатную дорогу в течение двух месяцев после утверждения тарифов. Если сотрудника с таким стажем мы не найдем, нам придется отправить на стажировку имеющихся сотрудников. Тогда канатная дорога заработает только к следующему лету, после обучения персонала», — сказал директор МУП «Муниципальный имущественный фонд» города Оренбурга Василий Попов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после обследования канатной дороги в 2019 голу выяснилось, что объект нуждается в ремонте, дальнейшая его эксплуатация небезопасна. Стоит отметить, ранее анонсировали открытие канатной дороги весной 2021 года.