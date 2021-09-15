Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону увековечат память знаменитого микробиолога и эпидемиолога Зинаиды Ермольевой, имя которой навсегда вписано в учебники истории. В церемонии закладки камня в основание памятника приняли участие помощник президента РФ Владимир Мединский, главный санитарный врач России Анна Попова, донской губернатор Василий Голубев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 15 сентября.

Donland.ru В Ростове-на-Дону установили памятный камень микробиологу

Памятник профессору появится через год неподалёку от стен Ростовского государственного медицинского университета, который в своё время окончила Зинаида Ермольева, — в парке культуры и отдыха «1 Мая».

«Нам очень важно, чтобы памятник Зинаиде Ермольевой был особенным. Таким, какой была эта уникальная женщина-ученый, спасшая своими медицинскими изобретениями миллионы жизней», — подчеркнул Мединский.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны в оккупированном Сталинграде, находясь в полуразрушенном подвале, Зинаида Ермольева изобрела советскую версию пенициллина. Кроме того, под её руководством были разработаны левомицетин, стрептомицин, интерферон. В научных кругах Ермольеву прозвали «госпожой Пенициллин».