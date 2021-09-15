Тула, 15 сентября, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Власти Тулы обещают компенсировать убытки владельцам АЗС и кафе, которые планируется снести при строительстве двухуровневой транспортной развязки на улице Ложевой в Пролетарском округе.

Иван Шилов ИА REGNUM Тула

«Слово «изъятие» чаще всего вызывает негативный эмоциональный отклик, но это установленные законом процедуры. Причем не бесплатные процедуры, а предполагающие тщательную оценку имущества, включение в стоимость возмещения, кроме рыночной стоимости, всех расходов бизнеса, связанных с неисполнением обязательств и упущенной выгоды», — цитирует «Тульский бизнес-журнал» главу администрации города Дмитрия Миляева.

По информации «Тульской службы новостей», развязка Восточного обвода, улиц Ложевой и Металлургов включена в проект изменений в генплан Тулы. На этой территории находится несколько коммерческих точек — кафе и автозаправка.