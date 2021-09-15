Москва, 15 сентября, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Российский рубль со временем нарастит популярность в мире благодаря последовательной политике правительства РФ в международной торговле, сообщил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик, трейдер Артём Звёздин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По итогам июля российский рубль впервые с 2016 года вновь стал одной из 20 самых популярных валют в мире. Его доля в международных расчётах составила 0,18%. Это следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT.

«Популярность рубля и попадание в рейтинг обусловлена тем, что правительство России в своих международных соглашениях обычно настаивает, чтобы расчёты велись в рублях. Это понятно и логично, ведь данный акт со стороны правительства не только повышает доверие к российской валюте, но и укрепляет его за счёт повышения мирового спроса. При этом популярность рубля — констатация факта и данное событие не является расчётным элементом, который на что бы то ни было повлияет. В то же время, нужно учитывать, что доля российского рубля в международных расчётах пока ещё слишком мала. Уверен, с годами рубль нарастит свою долю, но сейчас она находится в районе 0,18%, что невероятно мало и во многом, конечно, свидетельствует больше о падении доли других валют в расчётах. Падение доли других валют в международных расчётах, в первую очередь, связано, конечно же, с падением доллара и массовым международным отказом от него. В случае если данная динамика продлится, а рубль будут и далее использовать в расчётах, например, за энергоносители — у России есть все шансы занять хорошую долю рынка международных переводов», — сказал эксперт.

По его мнению, на жизнь обычных граждан России ситуация с популярностью рубля в мире заметно не влияет.

«Ведь появление рубля в рейтинге, фактически является просто констатацией факта, и если и повлияет на жизнь людей, то в рамках общего оптимизма и спекулятивного влияния на фондовые рынки, что, как вы понимаете, хоть и обнадёживает, но не сильно», — отметил Звёздин.