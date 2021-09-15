Душанбе, 15 сентября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Координационный совет уполномоченных органов по вопросам биологической безопасности появится появится в ОДКБ. О его создании договорились на заседании в Душанбе представители государств — членов организации, сообщает 15 сентября пресс-служба аппарата российского Совбеза (СБ).

Ninara Душанбе. Таджикистан

Создаваемый совет будет анализировать ситуацию, связанную с обеспечением биологической безопасности в государствах, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он же организует обмен опытом и подготовит рекомендации по формированию и развитию скоординированной деятельности в этой сфере.

В числе функций совета — разработка предложений о совместных практических мерах по предотвращению угроз, связанных с воздействием биологических факторов.

В заседании участвовали секретари советов безопасности государств-участников, Россию представлял секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ОДКБ на сегодняшний день объединяет шесть государств — Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан, который председательствует в организации в 2020—2021 годах.

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