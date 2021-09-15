Валуйки, Белгородская область, 15 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Центральная насосная станция вышла из строя 15 сентября в Валуйках Белгородской области, сообщает пресс-служба администрации города.

Нет воды

Подача воды в жилые дома прекращена на время ремонтных работ, срок которых не уточняется. По словам главы администрации Валуек Алексея Дыбова, в городе организовано 10 точек раздачи технической воды, ещё две бригады снабжают жителей питьевой водой.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белгородской области посчитали, что на решение водных проблем региону необходимо 11 млрд рублей.