Ижевск, 15 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. С 15 сентября на работу в поликлиники и больницы Ижевска вышли около 100 ординаторов. Об этом сообщила зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. В приемных отделениях больниц уже работает около 200 ординаторов.

Gtrk-kaluga.ru В поликлинике

Это решение связано с ростом числа заболевших ОРВИ и гриппом.

«Традиционный рост заболеваемости на фоне пандемии привел к очередям в больницах и росту жалоб», — пояснила Пинчук.

По ее словам, ординаторы кафедр Ижевской государственной медицинской академии будут принимать пациентов поликлиник в рамках договоренности с ректором вуза Алексеем Шкляевым.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре прошлого года в поликлиники Удмуртии вышли на практику 370 студентов-медиков. Это ординаторы Ижевской медакадемии и студенты-волонтеры Ижевского медицинского колледжа им. Ф. А. Пушиной.