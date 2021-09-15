Москва, , 13:15 — REGNUM Новый доклад по стратегии отношений Евросоюза с Россией — только начало новой антироссийской кампании Запада. Об этом 15 сентября заявил председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на телеканале «Россия 24».

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Не надо относиться к этому как к какому-то комедийному событию. Это же не единственное, что нам ещё предстоит лицезреть в связи с нашими выборами! Там ещё не высказался Вашингтон, а у него тоже есть черновики домашние. Там ещё по линии НАТО будут высказываться, и ещё всяких разных институтов», — заявил Климов.

15 сентября на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент планирует утвердить доклад по стратегии отношений Евросоюза с Россией, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».

На этом фоне в западных и не только западных СМИ стали появляться статьи, посвященные политической обстановке в России. Тема недобросовестного проведения выборов в России даже была освещена в Саудовской Аравии.