Вологда, 15 сентября, 2021, 13:15 — ИА Регнум. 17-летний подросток из вологодского поселка Таловка впервые пойдет в школу. Как сообщает издание «Где мои дети», родители подростка выступали против получения образования.

За партой

Долгое время отказ от обучения ребенка был вне поля зрения органов опеки. В 2021 году ситуацией заинтересовалась комиссия по делам несовершеннолетних и после проведенной проверки выдала предписание о необходимости принять юношу на учёбу. Для юноши уже подготовили специальное расписание, чтобы оградить от буллинга со стороны школьников.

По каким причинам родители подростка отказывались отдавать его в школу не сообщается. ситуация находится на контроле уполномоченного по правам ребенка Вологодской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в Вологодской области за парты сели 17 тысяч первоклассников.