Самара, 15 сентября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Подозреваемого в хулиганстве молодого человека задержали в Самаре после сообщений о стрельбе в историческом центре города. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

R77.fssprus.ru Стрельба

Сообщается, что в ночное время 11 сентября стражи порядка получили сведения о том, что в центре Самары неустановленный человек несколько раз выстрелил из предмета, который похож на автоматическое оружие. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. А 14 сентября им удалось установить и задержать подозреваемого ранее не судимого безработного мужчину 2001 года рождения.

«При обыске у задержанного изъят предмет, из которого возможно производились выстрелы. Сейчас изъятое в упаковочной коробке с надписью: «Списанное оружие (охолощенное) 7,62 мм автомат Калашникова АКМ (модель «ВПО-925»)» направлено для проведения экспертизы», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

«Молодой человек задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему изберут меру пресечения», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре подростка обвинили в стрельбе из пневматической винтовки в ребенка.