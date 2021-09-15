Ульяновск, 15 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области планирует взять в кредит до 75 млн рублей «Ульяновскоблводоканал». Соответствующее извещение о проведении запроса предложений опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Кредит планирует взять ООО «Ульяновский областной водоканал» («Ульяновскоблводоканал»). Предметом запроса предложений является отбор финансовой организации на право заключения возобновляемой кредитной линии на 24 месяца с лимитом задолженности не более 75 млн рублей.

«Для финансирования текущей деятельности, в том числе финансирования затрат на реконструкцию, модернизацию, текущий и капитальный ремонт систем коммунального водоснабжения и водоотведения, связанных с исполнением обязательств по концессионному соглашению», — отмечается, в частности, в документе.

Что касается процентной ставки, то как следует из документации, он устанавливается из размера действующей ключевой ставки ЦБ РФ «плюс 1,5% годовых».