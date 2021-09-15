Москва, 15 сентября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Доллар 14 сентября в моменте касался минимумов конца июня в области 73,35 руб., но по итогам сессии немного укрепился, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 15 сентября, пара доллар/рубль открылась с символическим бычьим разрывом, но уже закрыла гэп и перешла к снижению, вернувшись в зону 72,60 руб.

Рубль устойчив перед укреплением американской валюты, которая продолжает пользоваться спросом на международной арене.

Впрочем, 15 сентября позиции доллара слегка пошатнулись из-за слабого отчета по инфляции в США, которая в августе показала самые медленные за последние семь месяцев темпы роста.

Основная поддержка для «россиянина» исходит от нефтяного рынка, где нефть марки Brent тестирует свежие максимумы начала августа в районе $74,40 за баррель в ожидании официального отчета vинэнерго США.

Вчерашняя статистика от API отразила падение запасов сырой нефти без малого на 5,5 млн баррелей. Упали также запасы бензина и дистиллятов, послужив сигналом оживления спроса.

С другой стороны, восходящий потенциал рубля сейчас ограничен, причем не только из-за крепкого доллара, но и по причине отсутствия выраженного спроса на риск.

Мировые инвесторы выражают беспокойство по поводу темпов восстановления экономики в то время как Центробанки начинают задумываться о сворачивании мер поддержки.

В ближайшей перспективе котировки пары могут снова протестировать зону 72,50 руб., но вряд ли покажут более агрессивное снижение. Также до конца сессии не ожидается возвращения цен выше 73 рублей», — считает эксперт.

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