Москва, 15 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Головокружение далеко не всегда указывает на приближение инсульта. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

По его словам, люди с таким симптомом часто «бегут к кардиологу, к невропатологу», так как считают, что у них возникли проблемы с сосудами головного мозга. Но мнимое ощущение вращения пространства указывает на другой недуг.

«Это, как правило, проблема с внутренним ухом», — сказал Мясников.

Ещё один признак такой проблемы — тошнота, добавил он и порекомендовал в подобных случаях идти на приём к отоларингологу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мясников предупредил, что пациентам с инсультом нельзя давать лекарства для снижения давления, это может их убить. Такого человека нужно в течение трёх часов доставить в больницу.

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