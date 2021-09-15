Махачкала, 15 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В Дагестане за последний месяц существенно снизился прирост новых случаев заражения коронавирусом. Если в середине августа ежедневно фиксировалось около 200 заболевших, то спустя месяц этот показатель опустился до 120 человек в сутки. Такие данные приводит 15 сентября федеральный оперативный штаб.

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За прошедшие сутки в республике были подтверждены тесты на коронавирус у 121 жителя региона. Общее число носителей инфекции достигло 50 103 человек. Из них вылечились 45 823 пациента, в том числе 181 человек был выписан за прошедший день.

Не удалось спасти врачам 2386 жителей Дагестана, в том числе пятерых из них республика потеряла за последний день.