Санкт-Петербург, 15 сентября, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В связи с завершением штормовой погоды и прекращением сильного ветра власти Петербурга приняли решение открыть для посещения жителей и гостей сады, парки и скверы, закрытые с 13 сентября из-за непогоды.

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная в Петербурге

«Вновь открыты Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой», — сообщили 15 сентября в городском комитете по благоустройству

Там напомнили, что штормовой ветер привел к падению более 60 деревьев. Больше всего деревьев упало в Приморском и Петродворцовом районах Санкт-Петербурга. Сведений о пострадавших от оперативных служб не поступало, однако пострадали автомобили.