Пенза, 15 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. В Пензенской области представители лесной отрасли в преддверии профессионального праздника получили награды и ключи от новой противопожарной техники. Торжественное мероприятие состоялось 15 сентября.

Лес

Врио губернатора региона Олег Мельниченко отметил важность бережного отношения к лесным ресурсам и необходимости создания условий для их воспроизводства.

«В этом году на территории Пензенской области не было ни одного серьёзного лесного пожара и, надеюсь, что не будет. Но понимаю, что без усиления технической составляющей вашей службы качественно осуществлять лесоохрану тяжело, поэтому материальную базу укрепляем и будем укреплять», — заявил он.

Отличившиеся представители отрасли были отмечены почетными грамотами и благодарностями. Затем Мельниченко вручил ключи от новых машин для лесопожарных станций. В рамках нацпроекта «Экология» приобретена 21 единица спецтехники. Из них 20 малых лесопатрульных комплексов, выполненных на базе автомобиля «УАЗ», предназначены для экстренного реагирования при возникновении лесных пожаров. Один вахтовый автомобиль, созданный на базе «Урала», будет применяться для транспортировки в условиях бездорожья спецбригад в места возникновения лесных пожаров.

Мельниченко указал на необходимость еще большего оснащения лесничеств передвижными комплексами. На новой технике будет осуществляться патрулирование лесного фонда, доставка оборудования и пожарных к очагам возгорания, что позволит оперативно ликвидировать пожары даже в труднодоступных местностях.

Новый автотранспорт отправлен на 14 станций.

ИА REGNUM напоминает, более 88,2 млн рублей в рамках реализации проекта «Сохранение лесов» направят в Пензенскую область из федерального бюджета в 2021 году.

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