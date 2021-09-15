Москва, 15 сентября, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В 2021 году время ожидания нового автомобиля классов В и С у российских дилеров выросло в среднем на 1,5 месяца. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на операционного директора компании «Авилон» Алексея Гуляева и гендиректора «АвтоСпецЦентра» Андрея Терлюкевича.

Pixabay.com Автомобили

По мнению автодилеров, причиной такой ситуации на авторынке России стал глобальный дефицит электронных компонентов и комплектующих для машин. Это вынуждает автокомпании сократить производство машин или совсем остановить конвейеры.

Специалисты отмечают, что до конца текущего года ситуация со сроками поставок и дефицитом новых машин не изменится. Также многое будет зависеть от того, как скоро решится проблема с нехваткой полупроводников.

Отмечается, что покупатели в РФ всё чаще стали покупать автомобили на вторичном рынке, чтобы не ждать новые машины у дилеров.

Напомним, на начало июля нынешнего года в России было зарегистрировано 45 млн машин. Самой распространённой легковушкой в стране была Lada 2107 — 1,6 млн единиц.

Читайте также: В России вырос средний чек на автомобильные услуги