Москва, , 13:05 — REGNUM Находящийся в режиме самоизоляции президент России Владимир Путин абсолютно здоров и работает в обычном режиме. Об этом 15 сентября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Вы видите, что у него продолжаются рабочие мероприятия. Чувствует он себя прекрасно. Абсолютно здоров. Продолжает работать. Скажу так — и Путин, и «Спутник V» работают в обычном режиме» — заявил представитель Кремля.

Также Песков добавил, что эффективность вакцины «Спутника V» доказана и является весьма высокой, однако эффективность главы Российского государства — «еще выше».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин имеет в организме высокий титр антител к коронавирусу.