Киев,
15 сентября 2021, 13:04 — REGNUM Киевским властям
не хватает
ума
даже на то, чтобы понять, что угрозы
перекрытия своего транзитного газового маршрута
дают новое подтверждение обоснованности проекта
«Северный поток — 2», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 сентября, комментируя высказывания главы МИД России Сергея Лаврова.
«Северный поток — 2»
Gazprom.ru
Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что у «наших украинских друзей» вошло в правило
«что-нибудь обязательно клянчить у Запада» — если не остановку «Северного потока-2», то компенсацию за его введение. «Страна должна, наверное, иметь какое-то свое достоинство», — добавил глава МИД.
Ранее
министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что если после запуска «Северного потока — 2» поставки газа по украинской ГТС
окажутся слишком низкими, власти могут
полностью переориентировать ГТС на внутренние нужды.
«Мне очень понравилось, как министр Лавров отхлестал нынешний киевский режим по щекам — он этого заслуживает. Впрочем, эта характеристика — «проситель с постоянно вытянутой рукой» — имеет отношение и к предыдущим режимам Украины, в том числе и домайданным.
Украина вместе с Польшей попытались помещать тому, чему помешать было невозможно: крупнейшему экономическому проекту, который несёт не только высокие прибыли участвующему в нём западноевропейскому бизнесу, но и, что очень и очень важно, существенные выгоды десяткам миллионов рядовых жителей Европы. На это не решились даже США, им в их нынешнем состоянии это не под силу.
Но команда Зеленского не просто оказалась в яме, она «ещё и копает». Лавров сказал, что страны должны иметь достоинство, не должны зацикливаться на выклянчивании «компенсаций» за всё подряд или членства в организациях, где их видеть не хотят. В Киеве посчитали, что достоинство можно поддержать угрозами перекрытия своего транзитного маршрута для российского газа. Ума не хватает даже на то, чтобы понять, что эти угрозы дают новое, пусть и излишнее сегодня, подтверждение обоснованности проекта «Северный поток — 2» и опасности допускать в ту или иную организацию неуравновешенных субъектов«, — отметил Михаил Демурин.