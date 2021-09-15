Киев, , 13:04 — REGNUM Киевским властям не хватает ума даже на то, чтобы понять, что угрозы перекрытия своего транзитного газового маршрута дают новое подтверждение обоснованности проекта «Северный поток — 2», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 15 сентября, комментируя высказывания главы МИД России Сергея Лаврова.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

Как сообщалось ранее, Лавров заявил, что у «наших украинских друзей» вошло в правило «что-нибудь обязательно клянчить у Запада» — если не остановку «Северного потока-2», то компенсацию за его введение. «Страна должна, наверное, иметь какое-то свое достоинство», — добавил глава МИД.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что если после запуска «Северного потока — 2» поставки газа по украинской ГТС окажутся слишком низкими, власти могут полностью переориентировать ГТС на внутренние нужды.

« Мне очень понравилось, как министр Лавров отхлестал нынешний киевский режим по щекам — он этого заслуживает. Впрочем, эта характеристика — «проситель с постоянно вытянутой рукой» — имеет отношение и к предыдущим режимам Украины, в том числе и домайданным.

Украина вместе с Польшей попытались помещать тому, чему помешать было невозможно: крупнейшему экономическому проекту, который несёт не только высокие прибыли участвующему в нём западноевропейскому бизнесу, но и, что очень и очень важно, существенные выгоды десяткам миллионов рядовых жителей Европы. На это не решились даже США, им в их нынешнем состоянии это не под силу.