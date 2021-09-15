Абакан, 15 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Прививочная кампания против коронавирусной инфекции продолжается в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 15 сентября в республиканском министерстве здравоохранения, вакцинация проходит в штатном режиме, вакцины достаточно.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

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На сегодняшний день в регионе от COVID-19 привит 170 271 человек. Получили обе дозы вакцины и завершили вакцинацию 156 570 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии выявили 19 489 носителей коронавруса.