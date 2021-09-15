Гданьск, Польша, 15 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Российские волейболисты тяжело играли в четвертьфинале чемпионата Европы из-за большого количества ошибок на подаче и приёме. Об этом 15 сентября заявил главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо.

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«Семь ошибок на подаче. Это много. Тяжело играть, когда так много ошибаемся на подачах и на приёмах», — цитирует Саммельвуо «Матч ТВ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России проиграла команде Польши в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу со счётом 0:3 (14:25, 24:26, 19:25).