Москва, 15 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Нехватка рабочих из стран ближнего зарубежья остро ощущается в ряде отраслей в России. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Вы знаете, что нехватка рабочих кадров, нехватка рабочих-мигрантов весьма остро ощущается в целом ряде отраслей, и это является предметом озабоченности кабинета министров, которые работают над этим», — сказал Песков.

По его словам, что касается мер в отношении нелегальных мигрантов, то такие меры «должны приниматься на постоянной основе».