Челябинск, 15 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Челябинске мужчине и женщине из ближнего зарубежья вменяют покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает областной главк МВД.

Rosgvard.ru Наркотики

При задержании у них нашли 28 свёртков вещества весом по грамму каждый. Задержанные рассказали следователям, что планировали продавать их в Челябинске. А затем в квартире на улице Труда был обнаружен ещё почти килограмм наркотика.

Сейчас задержанным грозит до 20 лет колонии. Пока суд отправил их в СИЗО.