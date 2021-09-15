Ярославль, 15 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Более 20 предпринимателей Ярославской области приняли участие в совместном приеме, который провели прокурор региона Дмитрий Попов, региональный бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров и руководитель регионального УФАС Иван Паутов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на аппарат бизнес-омбудсмена.

Аппарат бизнес-омбудсмена ЯО Совместный прием

По словам прокурора Ярославской области Дмитрия Попова такие совместные мероприятия необходимы. Практически по каждому второму обращению принимаются меры прокурорского реагирования и устанавливается контроль до полного устранения нарушений. Видят результат и в бизнес-сообществе.

«Мы получаем обратную связь от бизнеса и видим результаты. Например, по итогам июньского приема органам прокуратуры удалось устранить избыточные требования к предпринимателям в постановлении мэрии Ярославля, а в Переславле повлиять на орган местного самоуправления по исполнению обязанности содержания муниципального имущества. Есть положительные результаты в сфере надзора за соблюдением прав предпринимателей при расследовании уголовных дел», — заявил по итогам встречи уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Часть обращений на приеме рассмотрели по видеоконференцсвязи. Таким образом о своих проблемах смогли рассказать 9 бизнесменов из Рыбинска, Тутаева, Углича, Большого села, Любима, Гаврилов-Яма и поселка Борисоглебский. Основные темы жалоб — неудовлетворительное качество дорог, ведущих к предприятиям, вопросы по законодательству о закупках, бездействие органов власти, нарушение антимонопольных законов.

«Предприниматель из Большого села впервые подняла вопрос о проведении ремонтных работ на объектах культурного наследия. О том, что приобретенная ей недвижимость отнесена к таким объектам, выяснилось не сразу. Их ремонт без дорогостоящего экспертного заключения невозможен, хотя, по мнению владелицы, культурная ценность ее полуразрушенных зданий сомнительна. Можно ли исключить такие объекты из реестра и тем самым дать собственникам возможность отремонтировать недвижимость без лишних затрат — этот вопрос в ближайшее время планируется вынести на обсуждение всех заинтересованных сторон», — рассказали об одной из жалоб в аппарате ярославского бизнес-омбудсмена.

Есть вопросы и к действиям регионального фонда капремонта. В частности, заявители просили сохранить в программе капремонта бывшие общежития.