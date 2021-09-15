Крымские археологи обнаружили коллекцию украшений III века нашей эры
Симферополь, 15 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Редкая по сохранности коллекция украшений, относящаяся к III веку н.э., обнаружена археологами Крымского федерального университета при раскопках в могильнике Опушки, сообщили 15 сентября в пресс-службе вуза.
Предметы найдены в захоронении предков средневековых алан, которые жили на территории Крыма в III веке нашей эры. Археологи предположили, что наличие украшений говорит о высоком социальном положении, которое передавалось у аланских племён по наследству.
Также при раскопках ученые обнаружили экземпляры мечей аланских воинов с вырезами у пяты клинка, относящиеся к IV веку. По словам Храпунова, могильник Опушки стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской. На данный момент ученые исследовали 1/7 часть могильника.