Симферополь, 15 сентября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Редкая по сохранности коллекция украшений, относящаяся к III веку н.э., обнаружена археологами Крымского федерального университета при раскопках в могильнике Опушки, сообщили 15 сентября в пресс-службе вуза.

Пресс-служба Крымского федерального университета им. Вернадского Находки археологов

Предметы найдены в захоронении предков средневековых алан, которые жили на территории Крыма в III веке нашей эры. Археологи предположили, что наличие украшений говорит о высоком социальном положении, которое передавалось у аланских племён по наследству.

«Большинство найденных образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции. Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались отдельные детали. Украшения относятся к позднеримскому полихромному или, как его ещё называют, сердоликовому стилю. Его отличительная особенность — инкрустация крупными сердоликами и рельефный орнамент. Этот стиль был распространён от Дуная до Кавказа и датируется второй половиной III — первой половиной IV века нашей эры», — рассказал доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игорь Храпунов.

Также при раскопках ученые обнаружили экземпляры мечей аланских воинов с вырезами у пяты клинка, относящиеся к IV веку. По словам Храпунова, могильник Опушки стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской. На данный момент ученые исследовали 1/7 часть могильника.