Владикавказ, , 12:59 — REGNUM На территории Северной Осетии будет создан полевой лагерь для подготовки подразделений боевого армейского резерва страны (БАРС). Местом его дислокации станет горный полигон Тарское, сообщили 15 сентября в пресс-службе Южного военного округа.

Войска Иван Шилов © ИА REGNUM

Боевой армейский резерв создан из граждан, находящихся в запасе и желающих стать резервистами Вооруженных сил РФ. Подразделения формируются в регионах, входящих в состав 58-й общевойсковой армии ЮВО.

Ход обустройства лагеря проверил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. Он отметил, что вошедшие в резерв лица, заключившие добровольный контракт, «содержатся в наиболее подготовленном мобилизационном состоянии».

«Это достигается путём прикрепления каждого из них к конкретной воинской части на конкретную воинскую должность, с периодическим проведением с ними учебных занятий по восстановлению или приобретению военных умений и навыков», — сообщил Дворников.

Резервисты приступят к занятиям 22 сентября. Им предстоит обучиться обеспечению охраны и обороны особо важных объектов военного и государственного назначения. Обучающиеся также получат навыки поддержания правопорядка и участия в ликвидации последствий стихийных бедствий.

В лагере, где они будут проживать, созданы все условия, в том числе имеются утепленные казармы, комнаты досуга, душевые кабины, столовая и банно-прачечный комбинат.