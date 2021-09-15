Саранск, 15 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 15 сентября выявили 69 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 68 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 27 053 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

За последние сутки в республике выписаны 53 человека, всего с начала пандемии выздоровели 23 397 жителей Мордовии. 521 человек скончался от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3135 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 14 сентября в инфекционных стационарах республики лечение получали 1195 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1907 человек.