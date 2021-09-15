В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 189 пациентов
Ульяновск, 15 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области победили коронавирус ещё около 190 пациентов. Это следует из обновлённых данных оперштаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По сведениям на 15 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области выявлено 78 476 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 287.
Выздоровели от COVID-19 в регионе 70 056 пациентов, из них за последние сутки победили болезнь и выписаны 189 человек.
Напомним, что жертвами коронавируса в Ульяновской области 2439 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, специалисты в Ульяновской области руководители Центральной клинической медико-санитарной части имени В.А. Егорова и Барышской ЦРБ договорились о прохождении стажировки врачей районной больницы на базе инфекционного госпиталя ЦКМСЧ.