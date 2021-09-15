Цхинвал, 15 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 226 тестов на коронавирус, из которых 48 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 15 сентября сообщила агентству «Рес».

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За время пандемии в республике выявили 5368 носителей SARS-CoV-2, из них 4657 выздоровели, в том числе 60 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 711 носителей коронавируса.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили о 40 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате проведения 116 тестов. 55 человек за сутки были признаны выздоровевшими.

Стоит отметить, что в Южной Осетии более недели сокращается число активных случаев заражения коронавирусом.