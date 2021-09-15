Истра, Московская область, 15 сентября, 2021, 13:11 — ИА Регнум. Власти Московской области выдали разрешение на разработку месторождения песка и гравия. Для реализации проекта придется вырубить почти 30 гектаров леса. Об этом порталу «Экооборона Московской области» рассказали жители СНТ «Маяк», чьи дома находятся всего в 100 метрах от планируемых разработок.

Карьер

Экозащитники отметили, что на землях лесного фонда запрещена подобного рода деятельность. А также напомнили об обещании, данном областным министром экологии Андреем Разиным, что добыча песка не будет производиться на тех территориях, где для этого придется вырубать лес.

Тем не менее, в августе 2021 года местные жители получили официальный ответ Минэкологии Московской области, из которого узнали, что проект остался без изменений и лес будет вырублен.

Помимо вырубки леса, экологи озабочены тем, что под видом рекультивации ранее разработанных карьеров их могут превратить в мусорные свалки.