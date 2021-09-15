Москва, 15 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. На сегодняшний день вопрос о введении нового локдауна в свете прогнозов вирусологов о новой волне коронавируса в конце сентября не стоит на повестке дня. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Артисты на самоизоляции

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"Об этом речи не идёт, такого нет вообще вопроса сейчас», — сказал Песков.

По его словам, вирусологи имеют различные мнения на этот счёт: «Какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не повторится. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений».