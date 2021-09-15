Воронеж, 15 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. Работы по расчистке шести водных объектов протяженностью 27 км проведут в Воронежской области до конца 2021 года в рамках национального проекта «Экология», сообщили 15 сентября в пресс-службе правительства региона.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

Так, до середины ноября планируется завершить расчистку 20 км русла реки Икорец в Лискинском и Бобровском районах и 2 км русла реки Толучеевка в селе Воробьёвка Воробьёвского района. В целях охраны реки Тавровка в Воронеже также проводятся мероприятия по расчистке.

Также в этом году начнется подготовка к мероприятиям по защите от негативного воздействия вод реки Подгорная на прилегающую территорию города Калач. До 1 октября 2021 года подрядчик (он уже определен) должен провести расчистку русла Подгорной на участке протяжённостью 3,7 км. Также власти подыскивают подрядчика на выполнение работ по расчистке 2,9 км русла реки Савала на территории села Братки Терновского района.

Всего за последние десять лет в Воронежской области проведена расчистка малых рек общей протяженностью более 110 км. Расчистка русел рек в отдельных случаях помогает защитить населённые пункты от затопления — так, в 2015—2017 годах в Калачеевском районе расчистили и углубили более 16 км реки Подгорная и 2 км реки Толучеевка.