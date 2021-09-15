Москва, , 12:50 — REGNUM России следует серьёзно относиться к накалу русофобских настроений в Евросоюзе. Об этом 15 сентября заявил председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на телеканале «Россия 24».

В Европарламенте Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я, кстати сказать, не относился к этому совсем как к какой-то комедии. Там, среди прочего, написано предложение руководству Европейского Союза начать прямое управление российским народом фактически», — заявил Климов.

«То есть там предлагается взаимодействие с российским народом напрямую, не признавать наш будущий фактический парламент и власти в целом. Это что-то новенькое, хотя история знала примеры, когда из-за рубежа так же пытались наши власти куда-то деть, изменить политическую систему», — указал он.

15 сентября на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент планирует утвердить доклад по стратегии отношений Евросоюза с Россией, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».

На этом фоне в западных и не только западных СМИ стали появляться статьи, посвященные политической обстановке в России. Тема недобросовестного проведения выборов в России даже была освещена в Саудовской Аравии.