Баку, 15 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Бакинский метрополитен заключил договор с российской компанией «Метровагонмаш» на поставку новых железнодорожных составов. Об этом 15 сентября сообщил журналистам глава пресс-службы бакинского метро Бахтияр Мамедов.

Иван Шилов ИА REGNUM Московское метро

Он сообщил, что в России заказали производство 20 вагонов. Это соответствует четырём составам метро в Баку.

«Их поставка запланирована до лета 2022 года. Мы должны передать «Метровагонмашу» все технические условия», — сказал Мамедов.

Стоит отметить, что у Бакинского метрополитена 280 вагонов, из которых 95 относятся к новому поколению: в них есть система контроля микроклимата. Руководство транспортной компании планирует увеличить число новых вагонов до 115.