Рязань, 15 сентября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Рязанской области 15 сентября выявлен 101 носитель коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной группе правительства региона. Зарегистрировано шесть летальных исходов.

Коронавирус

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 40 480 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 37 103 человека, в том числе 155 — выписаны за последние сутки.

По данным федерального оперштаба, в регионе от осложнений при коронавирусе скончались 1 026 пациентов.