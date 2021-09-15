Москва, 15 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Мировой долг продолжит расти и в 2021 году, и в 2022-м. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала новость о том, что общемировой долг во II квартале 2021 года вырос до исторического максимума в 296 трлн долларов.

Buro-sovetov.ru Долг

«Рост общемирового долга является устойчивой тенденцией последних десятилетий во всей глобальной экономике, — констатировала Новикова. — А последние события, связанные с пандемией, в еще большей степени усугубили и без того тяжелое положение многих стран, включая США, европейские страны, Японию, Китай и другие экономики, в большей степени вовлеченные в международное разделение труда. К сожалению, следует признать, что рост долга продолжится не только в этом году, но и в следующем, так как количество и объем мировых рынков ограничен, а современная рыночная экономика требует ежегодного роста прибыли компаний посредством расширения рынков для производимой продукции».

Новикова уточнила, что у России долг также постепенно растет, хотя в РФ ситуация не выглядит критической по сравнению с другими странами.

«Тем не менее сам факт заимствования денежной поддержки у международных финансовых институтов может создать дополнительную зависимость отечественной экономики от мирового социума», — добавила Новикова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, соотношение мирового долга и ВВП существенно снизилось.