Москва, 15 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В течение нескольких месяцев в Евросоюзе вели работу над подготовкой к новому докладу об отношения Евросоюза с Россией. Об этом 15 сентября заявил председатель Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на телеканале «Россия 24».

jeffowenphotos Дебаты в Европарламенте

«Чтобы не возникло ощущения, что это вчера что-то такое случилось в Страсбурге в Европейском парламенте — мы проводили такую видео-конференцию ещё 21 июня этого года, и тогда уже обсуждали черновик вот этих вот документов. То есть сценарий этот был написан ещё летом», — заявил Климов.

«А сейчас, набравшись сил, накануне нашего голосования там устроили этот цирк самый натуральный. Заработал бешеный принтер русофобский, который установлен где-то то ли в Брюсселе, то ли в Страсбурге, а может и там и там», — указал он.

15 сентября на пленарной сессии в Страсбурге Европарламент планирует утвердить доклад по стратегии отношений Евросоюза с Россией, где содержится призыв не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными и проведёнными с нарушением демократических принципов».

На этом фоне в западных и не только западных СМИ стали появляться статьи, посвященные политической обстановке в России. Тема недобросовестного проведения выборов в России даже была освещена в Саудовской Аравии.