Красноярск, 15 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В центральных районах Красноярского края 16 сентября местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лес

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Между тем, по информации регионального минлесхоза, на утро 15 сентября на территории Красноярского края лесных пожаров не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске 15 сентября будет облачно с прояснениями.

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