Морозовск, Ростовская область, 15 сентября, 2021, 12:47 — ИА Регнум. В Ростовской области выяснились подробности похищения пятилетней девочки, которое было совершено 5 мая 2021 года. Выяснилось, что в отношении ребёнка были совершены насильственные действия сексуального характера. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Жестокое обращение с детьми

Следователи полагают, что 36-летний мужчина, находившийся в нетрезвом виде, похитил на улице Осипенко в Морозовске незнакомую девочку. Ребёнка злоумышленник отвёл в заброшенный дом, где удерживал в течение 15 минут. За это время преступник совершил в отношении девочки иные действия сексуального характера. Мужчина был арестован в тот же день.

Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, фигурант уголовного дела нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре специализированного типа. Уголовное дело для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера передано в суд.