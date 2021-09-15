Киев, 15 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Жители России стали врагами для президента Украины Владимира Зеленского не так давно — с тех пор, как он пришёл к власти. Об этом депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил в эфире украинского телеканала «Первый независимый».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Парламентарий напомнил, что в 2014 году Зеленский ещё не видел в России врага. Он выступал в Луганске и Горловке и заявлял, что русские и украинцы — один народ с общей историей.

«И получается, что, <…> как только человек переступает черту власти, он сразу начинает чувствовать русских врагами», — сказал Кива.

Стоило Зеленскому перейти эту черту, он вдруг ощутил угрозу и ненависть, а его единственным желанием стала «бесконечная, бескомпромиссная война». Подобные заявления рассчитаны на внутреннюю аудиторию, они нужны для сокрытия промахов Киева, но украинцы перестают им верить, добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года после победы на выборах. Ранее он был известен как комедийный актёр и капитан команды КВН.

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