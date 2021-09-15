Ульяновск, 15 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 15 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области умерли 2439 пациентов с коронавирусом, из них за последние сутки скончались шесть человек.

Напомним, ранее ульяновские власти заявляли, что регион по показателю досуточной летальности находится на шестом месте по России, фиксируется более 191 случая в расчёте на 100 тыс. населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области специалисты молодёжного совета Центральной клинической медико-санитарной части имени В.А. Егорова и врачи Барышской районной больницы приняли участие в научно-практическом семинаре, где обменялись опытом работы в лечении пациентов с COVID-19.