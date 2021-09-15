Оренбург, 15 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Оренбурге выясняют причину неестественного цвета котлет, приготовленных для учеников школы № 85. Мясо, использованное при приготовлении блюда, решено направить на экспертизу в Россельхознадзор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

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О странном цвете котлет информация появилась 10 сентября. Вопросы к качеству продовольствия возникли и у детей, и у персонала учреждения. Директор школы направила в адрес комбината школьного питания «Огонек» претензию с требованием разъяснить данный факт.

КШП «Огонёк» в ответ заявил, что при приемке мяса замечаний к его вкусу, цвету и консистенции не поступало, это свидетельствует о безопасности мясного сырья. Процесс приготовления блюда в пищеблоке школы был организован в соответствии со всеми требованиями технологической карты. Однако в связи с жалобами на блюдо технологи комбината начали проверку.

По словам гендиректора КШП «Огонек» Дмитрия Затонского, причиной красного цвета котлет могла стать реакция мяса на взаимодействие с томатной пастой, рисом и другими ингредиентами блюда.