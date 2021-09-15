Москва, 15 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Сегодня, 15 сентября, президент России Владимир Путин поздравил художника — мультипликатора, режиссёра анимационного кино Юрия Норштейна с 80-летием, сообщается на сайте Кремля.

Цитата из м/ф «Ежик в тумане». реж Юрий Норштейн. 1975. СССР В тумане

Президент подчеркнул, что многолетняя педагогическая деятельность Норштейна, искреннее внимание к воспитанию одарённой молодёжи, заслуживает глубокого признания.

«Вы входите в плеяду легендарных отечественных мультипликаторов, чьи талантливые произведения по праву считаются классикой на все времена», — отметил Путин и пожелал Норштейну здоровья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин пообещал российскому аниматору Юрию Норштейну разобраться в ситуации нарушения авторских прав на студии «Союзмультфильм»

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