Астрахань, 15 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Астраханской области 15 сентября подтвержден 251 новый случай заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: будь готов к самоизоляции — все новости»

Всего в регионе было зарегистрировано 56 тыс. 763 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 764 человека.

За весь период 1573 человека скончались. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,92.