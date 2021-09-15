Бангкок, , 12:45 — REGNUM Посол Индонезии в Таиланде Рахмат Будиман встретился с губернатором Бангкока, чтобы обсудить продолжение сотрудничества по линии городов-побратимов, сообщает Antara.

Национальный монумент независимости в центре площади Медан Мердека. Джакарта, Индонезия

Джакарта и Бангкок подписали соглашение о сотрудничестве в 2001 году. Губернатор выразил готовность Бангкока продолжить сотрудничество с Индонезией, которое было приостановлено из-за пандемии.

Стороны также договорились немедленно реализовать программу обмена студентами.

Ожидается, что запланированные мероприятия еще больше укрепят экономическое и деловое сотрудничество, а также контакты между людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия намерена уделять приоритетное внимание развивающимся странам во время председательства в G20.

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