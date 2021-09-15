Ярославль, 15 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля не получили приглашения на официальную часть праздничных мероприятий, посвященных 1011-летию Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru День города в Ярославле в 2020 году

День города в Ярославле пройдет 18 сентября 2021 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM город решил отказаться от массовых мероприятий, отменив проведение гастрономического фестиваля «Пир на Волге». Теперь выясняется, что даже число официальных лиц на празднике сильно сократили.

«Депутаты у нас не приглашены на празднование дня города. Это нонсенс, которого раньше никогда не было», — сообщил председатель комиссии муниципалитета по ЖКХ и благоустройству Константин Шлапак.

В мэрии Ярославля в ответ заметили, что решение сократить количество официальных лиц связано с ковид-ограничениями. В день города не будет проводится традиционной церемонии открытия, сами торжества пройдут в основном по районам города.

«В основном акцент делается на площадки, где не будет массового сосредоточения жителей. Это площадки по районам города. Традиционного открытия праздника мы не предусматриваем. Мероприятий с массовым пребыванием людей как на стадионе «Спартаковец», на Советской площади не будет. У нас нет зарубежных гостей на празднике. Будут присутствовать только руководители отдельных российских городов, в основном «Золотого кольца». Программа для официальных лиц также носит ограниченный характер, там только прием гостей в мэрии города и возложение цветов к памятнику Ярослава Мудрого. Что касается депутатов муниципалитета, я надеюсь вас проинформируют о тех мероприятиях, которые на территории округов будут идти. Что касается официальных мероприятий, то, повторюсь, ограничено число участников», — пояснил заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов.

Чиновник добавил, что на официальных мероприятиях муниципалитет будет представлять его председатель Артур Ефремов. Депутатов, впрочем, такое объяснение не до конца устроило.

«Ковид есть, есть меры против ковида. Но в других городах как-то праздник происходит. А у нас праздника не видно. Конечно, проще его не проводить, чем проводить», — сказал Константин Шлапак.

«День города Ярославля-2021» все же праздник, — настаивает представитель мэрии.

«Может пока еще не так ощутимо приближение праздника, но в день города мы постараемся атмосферу праздника все-таки создать обязательно», — дополнил заместитель мэра Вячеслав Гаврилов.

При этом еще раз оговорившись, что в городе 18 сентября продолжать действие ограничения Роспотребнадзора на проведение массовых мероприятий.