Москва, 15 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Поставки кроссоверов Mazda CX-30 в Россию прекращены. Об этом сообщает портал «Авторевю» со ссылкой на пресс-службу компании.

Mazda Mazda CX-30

Таким образом, модельная линейка японского автопроизводителя на российском рынке сократится с четырех моделей до трех. Остатки CX-30 ещё имеются у дилеров, однако они не большие. Скоро модель будет распродана.

Причина ухода Mazda CX-30 из России — сокращение производства машин марки из-за мирового дефицита микрочипов. Кроссовер продержался на авторынке страны меньше года. Его продажи начались в январе. За первые шесть месяцев 2021 года в РФ было продано 2109 таких автомобилей.

По информации официальных российских дилеров марки, весной 2022 года поставки CX-30 могут быть возобновлены.

Ранее компания Mazda представила рестайлинговый минивэн Bongo Brawny Van с 151-сильным дизельным агрегатом 2WD. Крутящий момент от мотора машины передаётся на колёса через шестискоростную автоматическую трансмиссию.

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