Чебоксары, 15 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено ещё 74 носителя коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru «Волна здоровья» в Чебоксарах

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По сведениям на 15 сентября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 32 797 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 74. Напомним, что сутками ранее было подтверждено 73 случая заражения SARS-CoV-2, до этого — 72.

Победили болезнь 29 736 пациентов, из них за последние сутки вылечился 61 человек.

Пандемия унесла жизни 2160 ковид-пациентов в Чувашии, в том числе за последние сутки скончались десять человек.

Ранее в республиканском министерстве здравоохранения сообщили, что за лето бригады скорой помощи Чувашии выполнили почти 100 тыс. вызовов. Чаще всего врачей вызывали в июле: в частности, каждая бригада в Чебоксарах выезжала на вызовы больше 15 раз в сутки.